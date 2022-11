Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Mondiali L'Inghilterra rimanda gli ottavi: con gli Stati Uniti è 0-0 4 ORE FA

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Le pagelle dell'Inghilterra

Jordan PICKFORD 6 - Viene graziato da McKennie e salvato dalla traversa. Non deve compiere interventi particolari.

Kieran TRIPPIER 5,5 - In affanno con Pulisic. E non offre nemmeno un gran contributo in avanti.

John STONES 6 - Antenne sempre dritte, ha il merito di non commettere errori particolari.

Harry MAGUIRE 7 - Risponde alle costanti critiche nei suoi confronti con una prestazione di gran livello. Fondamentale un suo anticipo su Zimmermann davanti alla porta, oltre a tante altre chiusure puntuali.

Luke SHAW 6 - Tutto sommato se la cava con Weah. Quando si porta verso l'area americana, però, non è un fattore al cross.

Declan RICE 5,5 - Si limita all'ordinaria amministrazione, ma per buona parte della gara viene sopraffatto dal centrocampo statunitense.

Jude BELLINGHAM 5,5 - Un po' più attivo rispetto a Rice, anche negli inserimenti. Pure lui, però, patisce le difficoltà di una serata complicatissima (dal 69' Jordan HENDERSON 5,5 - Niente da fare: nemmeno con lui la situazione migliora particolarmente)

Bukayo SAKA 5,5 - Parte bene, offre a Kane la palla del potenziale vantaggio, poi si sgonfia un po' senza mantenere completamente le attese iniziali. In ogni caso, uno dei più brillanti nell'Inghilterra (dal 78' Marcus RASHFORD s.v.)

Mason MOUNT 5 - Il suo highlight è un destro deviato in angolo da Turner prima dell'intervallo. Per il resto combina poco altro. Insufficiente.

Raheen STERLING 5 - Qualche tentativo di guizzo, un bel tocco a liberare al tiro Mount e non molto altro. Poco, troppo poco per uno come lui (dal 69' Jack GREALISH 5,5 - Se non altro porta maggiore vivacità alla manovra offensiva, pur senza concretezza)

Harry KANE 5,5 - Tenta di fare reparto da solo, ma non riesce a far pesare la propria qualità. Nel finale difende bene palla e sfiora il gol, ma non basta.

Ct. Gareth SOUTHGATE 5 - No, così non va. Zero idee, zero organizzazione di gioco. Preoccupante.

Pulisic contro Kane, Inghilterra-Stati Uniti, Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle degli Stati Uniti

Matthew TURNER 6 - Coi piedi fa venire i brividi, con le mani è bravo a opporsi a Mount: rimarrà la sua unica parata vera in tutta la partita.

Sergiño DEST 6 - Prestazione onesta. Qualche avanzata nel primo tempo, parecchia attenzione difensiva da un certo punto della gara in poi (dal 78' Shaquell MOORE s.v.)

Walker ZIMMERMANN 6,5 - Fondamentale un suo intervento a murare Kane dopo pochi minuti. Sempre preciso e attento lungo il corso del match.

Tim REAM 6,5 - Vedi Zimmermann. Assieme al compagno di reparto forma una cerniera centrale che impedisce a Kane, Sterling e compagnia di pungere.

Antonee ROBINSON 6 - Impacciatissimo nel primo tempo, tra un controllo sbagliato e una palla persa banalmente. Bravo a resettare tutto e a disputare una buona ripresa.

Weston MCKENNIE 6,5 - Bella prestazione. Crea subbuglio palla al piede e offre giocate interessanti nella metà campo inglese. Peccato che si divori un gol da posizione favorevolissima (dal 77' Branden AARONSON s.v.)

Tyler ADAMS 7 - Frangiflutti centrale, è l'uomo ovunque di Berhalter. Dove c'è bisogno di lui, eccolo comparire a dare una mano ai compagni. Prestazione maiuscola.

Yunus MUSAH 6,5 - Personalità da vendere, ottima gestione del pallone. Assieme ad Adams e a McKennie prende in mano le chiavi del centrocampo, prima di calare un po' alla distanza.

Timothy WEAH 5,5 - Non si ripete dopo l'esordio con gol contro il Galles. Troppo timido, viene ben contrastato quando tenta di proporsi (dall'83' Giovanni REYNA s.v.)

Haji WRIGHT 5 - Nel primo tempo spaventa Pickford con un pericoloso colpo di testa che finisce a lato. Alla fine si rivela l'unica occasione in cui si fa notare (dall'83' Josh SARGENT s.v.)

Christian PULISIC 6,5 - Nettamente il migliore del tridente di Berhalter. Insidioso quando porta palla, sfortunato con quel sinistro sparato contro la traversa.

Ct. Gregg BERHALTER 6,5 - Imbriglia l'Inghilterra con un'idea di gioco precisa e strappa uno 0-0 prezioso: si giocherà tutto all'ultima contro l'Iran.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37