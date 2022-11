Calcio

Mondiali - Leo Messi si allena regolarmente: ci sarà per il debutto dell'Argentina contro l'Arabia Saudita

MONDIALI - Dopo essere stato in dubbio negli ultimi giorni, lavorava a parte, Lionel Messi ha ripreso ad allenarsi insieme ai compani di Nazionale. L'attaccante del PSG, a meno di sorprese clamorose, sarà quindi a disposizione per il debutto dell'Argentina contro l'Arabia Saudita che sarà la prima partita che verrà dispustata in mattinata al Mondiale.

00:01:35, un' ora fa