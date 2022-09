Per alcuni potrebbe essere una grande scelta di marketing, per altri un vero segnale di tipo etico-politico. In ogni modo, Hummel, storico sponsor tecnico della Danimarca e fornitore delle magliette della nazionale danese anche ai prossimi mondiali in Qatar, esce con una presentazione che è destinata a fare discutere.

Lanciando la maglietta della nazionale ai prossimi mondiali al via da fine novembre, Hummel opta per una versione del kit danese dove il suo logo diventa quasi invisibile grazie all’effetto rosso su rosso. Un gioco che rende molto attrattiva la maglia dei danesi, ma che chiaramente non paga lo sponsor, poco visibile se non agli occhi più attenti. La scelta però è voluta. Lanciando la nuova maglietta della Danimarca, il fornitore tecnico giustifica così la sua scelta: “Non vogliamo essere visibili durante un torneo che è costato migliaia di vite umane. Supportiamo la nazionale danese, ma questo non significa supportare il Qatar come Paese ospitante”.

Che sia pura scelta etico-politica o mossa di marketing, lo sponsor pare uscirne davvero alla grande. E l’effetto estetico della maglietta la consegna già come una delle più attraenti dei Mondiali.

