Inghilterra e Iran, terminato Nazionale dei Tre Leoni, il ct Carlos Queiroz ha operato 6 cambi anziché i classici cinque. Una manovra assolutamente legittima per l'allenatore del Team Melli che nella ripresa aveva fatto entrare Ezatolahi, Gholizadeh, Kanaani, Torabi e Azmoun nonostante avesse già sostituito il portiere dà il la ad una sostituzione aggiuntiva, la sesta, che può essere operata durante il match. Cosa che, a quel punto, può operare anche la squadra avversaria per non lasciare nessun tipo di vantaggio ad una squadra piuttosto che ad un'altra. Un qualcosa che però si ripercuote anche sul mintaggio del match... Ci sono stati In realtà non è una grossa novità, vista che è stata già applicata in Premier League... Per il match tra, terminato sul risultato di 6-2 in favore della, il ctha operato 6 cambi anziché i classici cinque. Una manovra assolutamente legittima per l'allenatore delche nella ripresa aveva fatto entrare Ezatolahi, Gholizadeh, Kanaani, Torabi e Azmoun nonostante avesse già sostituito il portiere Beiranvand nel primo tempo . Ecco perché è possibile fare il sesto cambio, proprio per un infortunio grave subito dal portiere. L'uscita dal campo per trauma cranico, la sesta, che può essere operata durante il match. Cosa che, a quel punto, puòper non lasciare nessun tipo di vantaggio ad una squadra piuttosto che ad un'altra. Un qualcosa che però si ripercuote anche sul mintaggio del match... Ci sono stati 27 minuti di recupero complessivi tra cambi, infortuni e controlli al VAR.

Ad introdurre questa regola, come dicevamo, proprio il calcio inglese imitando la regola della "concussion” nel rugby, quando viene eseguita una sostituzione 'volante' in attesa di capire se il giocatore può regolarmente rientrare in campo o se si deve fermare causa trauma cranico. La Premier League ha quindi inserito un cambio in più proprio per dare la possibilità ad un allenatore di usare i cambi più per un discorso tecnico che traumatico. E la regola adottata dalla Premier è stata poi presa anche dalla FIFA per i suoi tornei.

