Due gol nella ripresa e passa la paura. Se di paura si può parlare in una partita che l'Argentina domina dall'inizio alla fine, vince per 2-0 nonostante Szczesny pari un calcio di rigore anche a Messi e utilizza come lasciapassare per gli ottavi di finale. Da prima del girone, addirittura, scenario complicato da immaginare dopo il ko dell'esordio contro l'Arabia Saudita. Decidono nella ripresa i gol di Mac Allister e Julian Alvarez, quest'ultimo titolare al posto di Lautaro Martinez. Tutto abbastanza facile, tutto molto sereno. A tremare per lunghi tratti di partita, semmai, è la Polonia. Che a un certo punto sembra in procinto di qualificarsi grazie al criterio del fair play , ovvero del minor numero di cartellini ricevuti rispetto al Messico, prima che l'Arabia Saudita - eliminata - segni al Tri nel finale, regalando il secondo posto a Lewandowski e compagni grazie alla miglior differenza reti sui messicani. Negli ottavi di finale la Polonia se la vedrà con la Francia, mentre l'Argentina è stata abbinata all'Australia. Dai brividi sauditi al sogno dei quarti, a volte, il passo può essere piuttosto breve.