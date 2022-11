Calcio

Mondiali, Portogallo, che tensione fra Cristiano Ronaldo e Cancelo nel ritiro in vista di Qatar 2022

MONDIALI 2022 - Dopo l'intervista al veleno di Cristiano Ronaldo in cui ha rotto con il Manchester United e il gelido saluto con Bruno Fernandes, emergono altre immagini non proprio confortanti riguardo al clima che si respira intorno a CR7. Nel corso dell'allenamento odierno, l'asso portoghese ha provato a scherzare con Cancelo che però lo ha mandato via, non incrociando nemmeno lo sguardo.

00:01:04, 39 minuti fa