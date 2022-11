Calcio

Mondiali Qatar 2022 - Araujo torna ad allenarsi: l'Uruguay ritrova il difensore del Barcellona in vista del debutto

MONDIALI - Si avvicina il giorno del debutto per l'Uruguay che comincerà il suo Mondiale contro la Corea del Sud. La Nazionale di Diego Alonso ritrova Araujo, il difensore del Barcellona che sarà quindi a disposizione per la prima giornata. Araujo che fino all'ultimo giorno è stato a rischio di saltare il Mondiale per infortunio.

00:01:28, 24 minuti fa