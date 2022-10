Ad

Sembrava un infortunio che potesse fargli perdere il Mondiale, ma arriva una prima notizia positiva. C'è la fiducia di Scaloni e il classe '93 potrà provare ad accelerare per esserci in tempo per il Qatar. La Roma, comunque, lo rivedrà solo nel 2023, ma Dybala spera almeno di essere a disposizione per i Mondiali. Poi si vedrà... Nei prossimi giorni è comunque prevista una nuova risonanza per capire i reali tempi di recupero dell'ex Juventus.

Le parole del ct Scaloni

Quando succede qualcosa mi preoccupo, ma ci si può fare poco. Sono dell’idea che il giocatore debba scendere in campo per giocare e non pensare a quello che accadrà. Può essere dannoso. Devono giocare tranquillamente. Ai giocatori lo diciamo che non vale la pena pensarci così tanto tempo prima al Mondiale. Non ha molto senso, vogliamo che si godano il momento e provino a divertirsi. [Il ct Scaloni a Tyc Sports]

