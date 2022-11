Calcio

Mondiali Qatar 2022 - Camerun pronto per il debutto Mondiale: c'è da battere la Svizzera

MONDIALI - Tutto pronto per il debutto della Nazionale camerunese che torna dopo il 3° posto dell'ultima Coppa d'Africa, piazzamento che però non è piaciuto in patria tanto da allontanare il tecnico prima degli spareggi Mondiali. Oggi c'è Rigobert Song che ha come primo obiettivo, intanto, quello di superare il girone. Prima sfida alla Svizzera di Yakin.

00:01:34, un' ora fa