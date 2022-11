Calcio

Mondiali Qatar 2022 - Campanello dall'allarme per la Spagna: Gavi non si allena dopo la Germania

MONDIALI - Dopo il pareggio per 1-1 con la Germania, la Spagna ha subito ricominciato ad allenarsi per preparare l'ultima gara del girone contro il Giappone. Anche perché la Spagna non è ancora qualificata agli ottavi di finale e servirà fare punti. Nella seduta giornaliera, però, non si è presentato Gavi, col centrocampista del Barcellona vittima di un colpo subito proprio nell'ultima gara.

00:01:53, 2 ore fa