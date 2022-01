vuole tornare a giocare e vuole farlo per un grande obiettivo, il Mondiale 2022 in Qatar . La suasi è qualificata come prima del girone con 9 vittorie su 10, 30 gol fatti e soli 3 subiti. Una Nazionale di tutto rispetto che vuole provare a fare qualcosa di importante in Qatar e chissà se potrà farlo con uno dei suoi leader tecnici che non gioca dagli ultimi Europei. Dopo l'addio all'- in Italia non possono praticare sport a livello agonistico quegli atleti col defibrillatore sottocutaneo - cerca una nuova squadra. Intanto Conte lo saluta ma, soprattutto, Eriksen incassa una buona notizia dal ct dei danesi. Se dovesse trovare una nuova squadra, per lui, non sarebbero precluse le porte della Nazionale e, quindi, quelle del Mondiale. Si può sognare?