È tutto pronto per il sorteggio delle qualificazioni per i Mondiali 2022. Sarà l'edizione più strana di sempre visto che si giocheranno in pieno inverno, dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 . Stiamo parlando dei Mondiali in Qatar e quest'oggi a Zurigo - alle 18 ore italiane - verranno effettuati i sorteggi per la composizione dei gironi di qualificazione. A causa dell’emergenza sanitaria, l’evento si terrà in virtuale, senza la stampa o i vari rappresentanti delle Federazioni nazionali. Per l'Europa, saranno 13 le Nazionali a qualificarsi ai Mondiali (sulle 32 che giocheranno la fase finale ). Le prime 10 di ciascun girone di qualificazione accederanno direttamente al Mondiale, altre tre Nazionali arriveranno dagli spareggi.

Come in ogni sorteggio, ci saranno delle restrizioni in base alla composizione dei gironi "studiate" dal Comitato esecutivo della UEFA. Avremo delle restrizioni per conflitti geopolitici in corso, per "rischio climatico" e per per motivi di distanza geografica tra una Nazione e un'altra. Per intenderci, la Russia non potrà giocare contro l'Ucraina (conflitti geopolitici), o il Kazakistan non potrà giocare contro la Francia (troppa distanza geografica tra i due luoghi).