Calcio

Mondiali Qatar 2022 - Ghana all'esame Cristiano Ronaldo: tutto pronto per la sfida al Portogallo

MONDIALI - La Nazionale di Otto Addo è la seconda più giovane del Mondiale e punta a fare qualcosa di interessante anche per dimenticare il pessimo risultato dell'ultima Coppa d'Africa (in cui sono stati eliminati subito alla fase a gironi). L'avversario non sarà semplice: di fronte ci sarà il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

00:01:58, 17 minuti fa