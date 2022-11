Calcio

Mondiali Qatar 2022 - Giappone pronto al debutto con la Germania: ci sarà una sorpresa?

MONDIALI - Tutto pronto per la sfida tra Giappone e Germania. Ultima sessione di allenamento per la Nazionale guidata da Hajime Moriyasu, con i suoi molto concentrati per questo avvio di Mondiale, il settimo consecutivo per la Nazionale del Sol Levante. Ci sarà una sorpresa come in Argentina-Arabia Saudita?

00:01:20, 28 minuti fa