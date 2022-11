Calcio

Mondiali Qatar 2022 - Grandi sorrisi in casa Argentina: Messi e compagni pronti per la Polonia

MONDIALI - Ultima partita della fase a gironi per l'Argentina che, dopo il ko con l'Arabia Saudita, è riuscita a rimettersi in carreggiata grazie al successo per 2-0 sul Messico. Messi e compagni devono comunque far risultato per non rischiare, ma è tornato il sereno nello spogliatoio.

00:01:40, un' ora fa