"Possibilità di ripescaggio in caso di esclusione dell'Ecuador? Zero". A margine del consiglio federale di oggi, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ribadisce che "L'Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati, se si libererà un posto in Sudamerica andrà una nazionale sudamericana. Abbiamo sentito la Fifa per darci un momento di ebbrezza, la risposta è stata assolutamente negativa. In Qatar avrebbero piacere ad avere l'Italia? Anche noi avremmo piacere. Ma le regole sono queste e noi siamo andati fuori per demerito". A margine del consiglio federale di oggi, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ribadisce che non c'è alcuna speranza per gli azzurri in ottica Qatar 2022

Stage per i giovani

"Questa sessione è la prima di un percorso che la FIGC ha deciso di avviare con l’obiettivo di agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale A e ampliare la base dei calciatori selezionabili. Ringrazio le Leghe e i Club per la collaborazione". Si tratta, come da comunicato della Federcalcio, di un "percorso di selezione e formazione per due gruppi di calciatori di interesse nazionale, che il Ct Roberto Mancini inizierà a valutare già tra il 24 e il 26 maggio, prima del raduno in vista della ‘Finalissima’ di Wembley con l’Argentina e delle gare di UEFA Nations League".

Indice di liquidità

"Il dialogo con la Serie A c'è, è legittimo proporre ma è altrettanto legittimo non condividere alcune proposte. Io ho ricevuto proposte della Serie A che parlavano di uno 0,7. Non si può parlare dello stesso tema sempre, è offensivo e umiliante. Il livello di rischio per i club? Nessuno lo sa perché per i documenti la data della consegna quella del 31 maggio. Fino a quel momento ci sono solo illazioni. Comunque in economia il limite è dell'1,5, con l'1,2 si parla di pre fallibilità".

