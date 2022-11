Calcio

Mondiali Qatar 2022, Klopp si arrabbia: "Non avete fatto abbastanza contro il Mondiale in Qatar"

MONDIALI - Il tecnico del Liverpool si arrabbia e accusa i giornalisti: "Non avete e non abbiamo fatto abbastanza contro il Mondiale in Qatar. Adesso però chiedete ai giocatori di mandare un messaggio. Non è giusto".

00:01:38, 31 minuti fa