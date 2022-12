Al via gli ottavi di finale. Si parte già sabato 3 dicembre conche apre la tornata della fase ad eliminazione diretta. Ottavi in cui non vedremo però grandi Nazionali. Dall'che raggiungeva almeno gli ottavi dal 2010, alche dopo il 3° posto a Russia 2018 è già fuori . Una bella batosta per i, con il ct Roberto Martinez che si è dimesso. Il tonfo più grosso è quello dellache per il 2° Mondiale di fila è fuori ai gironi. Che fallimento per i tedeschi!