Una sola grandissima sorpresa e tante nobili Nazionali ancora protagoniste. Gli ottavi di finale hanno emesso i propri verdetti e ci hanno consegnato le 8 Nazionali che - nei prossimi 10 giorni - si contenderanno la Coppa del Mondo. Si parte venerdì 9 dicembre con la prima sfida che vedrà in campo Croazia-Brasile che precederà la suggestiva Olanda-Argentina , una classicissima del calcio mondiale e in cui gli Oranjie proveranno a prendersi la rivincita sull’Albiceleste che nel 2014 strappò il ticket per la finalissima battendo l’Olanda ai rigori.