Calcio

Mondiali Qatar - L'Argentina riprende ad allenarsi dopo la scoppola contro l'Arabia Saudita

MONDIALI - A volte il giorno dopo è anche peggiore di quello precedente. L'Argentina prova a non pensarci e si rimette subito al lavoro per preparare la prossima partita. Serve assolutamente battere il Messico per rimettersi in carreggiata dopo il clamoroso 1-2 patito contro l'Arabia Saudita di Hervé Renard.

00:01:30, un' ora fa