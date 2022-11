Calcio

Mondiali, Rio Ferdinand: "Tomori non covocato? Strano, ma non sorprendente"

L'ex capitano del'Inghilterra commenta l'esclusione di fikayo Tomori dalla lista dei partenti per il Qatar: "Ha vinto il campionato in un Paese straniero e quindi avrebbe esperienza e valore aggiunto, ma non mi sorprende che non ci sia perché non è un giocatore 'da Southgate'".

00:00:25, un' ora fa