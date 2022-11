ai Mondiali in Qatar ci saranno tifosi "finti" di tutte le nazionali partecipanti. Il sospetto è che i fan siano interpretati da figuranti: secondo la tesi di numerose testate internazionali il Paese ospitante potrebbe aver pagato alcuni migranti chiedendo loro di mascherarsi da supporters, pagandoli. Su TikTok, attraverso il canale ufficiale La notizia è rimbalzata sui quotidiani di tutto il mondo nei giorni scorsi:. Il sospetto è che i fan siano interpretati da figuranti: secondo la tesi di numerose testate internazionali il Paese ospitante potrebbe aver pagato alcuni migranti chiedendo loro di mascherarsi da supporters, pagandoli. Su TikTok, attraverso il canale ufficiale Qatari Living , sono stati diffusi video di tifosi in arrivo da tutto il mondo: in effetti hanno una connotazione etnica in comune (apparentemente indiana o bangladese) nonostante sventolino, indifferentemente, le bandiere di Argentina, Germania o Ghana.

Non è la prima volta in cui le autorità del Qatar vengono accusate di assumere finti tifosi, nel tentativo di far apparire pieni i loro stadi. Già nel 2014, durante un’altra contestata competizione internazionale, diverse centinaia di lavoratori migranti vennero pagati per andare ad assistere alle partite dei mondiali di beach volley del Qatar Open. Il Paese aveva pagato 150 migranti provenienti da Ghana, Kenya e Nepal per riempire le gradinate ed evitare l’effetto spiacevole degli spalti deserti.

La risposta degli organizzatori di Qatar 2022

Come riportato dal Guardian, il Comitato Supremo di Qatar 2022 ha respinto le accuse con una dichiarazione ufficiale definendole "deludenti e non sorprendenti". Ecco il contenuto della nota:

"I fan di tutto il mondo - molti dei quali hanno fatto del Qatar la loro casa - hanno recentemente contribuito all'atmosfera locale, organizzando cortei e sfilate per i fan in tutto il paese e accogliendo le varie squadre nazionali nei loro hotel. Numerosi giornalisti e commentatori sui social media si sono chiesti se si tratti di 'veri' tifosi. Respingiamo completamente queste affermazioni. Il Qatar, così come il resto del mondo, è composto da una vasta gamma di tifosi di calcio, molti dei quali condividono legami emotivi con più nazioni. In diversi luoghi del mondo, i tifosi hanno tradizioni diverse, modi diversi di festeggiare e, sebbene ciò possa contrastare con ciò a cui le persone sono abituate in Europa o in Sud America, non significa che la passione per il calcio sia meno autentica. I giornalisti sul campo che parlano e incontrano questi fan stanno raccontando la realtà”.

