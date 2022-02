Mondiali in Qatar e abbiamo 15 delle 32 qualificate per l'edizione in programma dal 21 novembre al 21 dicembre 2022. Con l'ultima finestra dedicata alle Nazionali, infatti, si sono aggiunte anche Iran e Corea del Sud. Ci sono, però, ancora 17 posti a disposizione tra il Manca meno di un anno, ormai, aie abbiamo 15 delle 32 qualificate per l'edizione in programma dal 21 novembre al 21 dicembre 2022. Con l'ultima finestra dedicata alle Nazionali, infatti, si sono aggiunte anche. Ci sono, però, ancora 17 posti a disposizione tra il girone sudamericano , gli spareggi africani e europei, oltre alla conclusione dei gironi in Asia. Andiamo a vedere nello specifico la situazione e chi manca all'appello.

Tutte le Nazionali qualificate a Qatar 2022

Nazionale* Edizioni disputate** QATAR 0 GERMANIA 19 DANIMARCA 5 BRASILE 21 FRANCIA 15 BELGIO 13 CROAZIA 5 SPAGNA 15 SERBIA 12 INGHILTERRA 15 SVIZZERA 11 PAESI BASSI 10 ARGENTINA 17 IRAN 5 COREA DEL SUD 10

*elenco aggiornato in ordine cronologico di qualificazione

**aggiornato ai Mondiali di Russia 2018

Tutti i posti ancora a disposizione: tutti gli spareggi

Europa: 3 posti ancora a disposizione

Abbiamo già le prime 10 qualificate dal continente europeo: sono quelle che hanno vinto i rispettivi giorni di qualificazione. Restano solo 3 posti a disposizione, con le seconde classificate che si affronteranno in un sistema di semifinali e finali - a gara secca - suddivisi in tre tabelloni. L'Italia è nel tabellone con Macedonia, Portogallo e Turchia. Dovesse battere la Macedonia a Palermo il 24 marzo, affronterà la vincente di Portogallo-Turchia il 29 marzo (finale che si giocherà in Portogallo o Turchia).

Il tabellone

-Galles-Austria

-Scozia-Ucraina

Finale Galles/Austria - Scozia/Ucraina

-Russia-Polonia

-Svezia-Repubblica Ceca

Finale Russia/Polonia - Svezia/Repubblica Ceca

-Portogallo-Turchia

-Italia-Macedonia

Finale Portogallo/Turchia - Italia/Macedonia

Semifinali che si giocheranno il 24 marzo, finali il 29 marzo

Africa: 5 posti a disposizione

Con soli 5 posti a disposizione, il sistema di qualificazione africano era un po' differente. Siamo arrivati alla fase 3 con le prime classificate dei gironi che si sfideranno in gare andata/ritorno per ottenere il pass per il Qatar. Cinque sfide e, quindi, solo 5 posti a disposizione per il Continente africano.

-Egitto-Senegal

-Camerun-Algeria

-Ghana-Nigeria

-RD Congo-Marocco

-Mali-Tunisia

L'andata degli spareggi si giocherà tra il 24 e il 26 marzo, il ritorno tra il 27 e il 29 marzo. Deve ancora essere effettuato il sorteggio per capire date e orari.

Sudamerica: 2 posti a disposizione

In Sudamerica le qualificazioni si disputano sempre con il girone all'italiana. Le prime 4 vanno ai Mondiali, la quinta classificata ha ancora una chance tramite gli spareggi intercontinentali. Brasile e Argentina già in Qatar, Ecuador quasi qualificato, mentre la situazione è incertissima per il 4° posto con quattro squadre in 5 punti. Mancano le ultime due giornate (tra il 24 e il 29 marzo).

Nazionale Punti 1. BRASILE 39 2. ARGENTINA 35 3. ECUADOR 25 4. URUGUAY 22 5. PERÙ 21 6. CILE 19 7. COLOMBIA 17 8. BOLIVIA 15 9. PARAGUAY 13 10. VENEZUELA 10

La quinta classificata accederà agli spareggi intercontinentali contro la vincente dello spareggio asiatico. Sfida che verrà giocata in gara secca tra il 13 e il 14 giugno in Qatar.

Asia: 2 posti a disposizione

Anche nel Continente asiatico siamo arrivati alla fase a 3 che prevede due gironi da 6 squadre ciascuno. Le prime due staccano il biglietto per il Qatar, le terze classificate si affronteranno nello spareggio per accedere agli spareggi intercontinentali contro una squadra sudamericana. Già definita la situazione nel gruppo A con Iran e Corea del Sud, appunto, che si sono qualificate nell'ultimo week end. Da definire la terza classificata che accederà agli spareggi. Dall'altra parte situazione ancora in bilico tra Arabia Saudita, Giappone e Australia.

Gruppo A

Nazionale Punti 1. Iran 22 2. Corea del Sud 20 3. Emirati Arabi Uniti 9 4. Libano 6 5. Iraq 5 6. Siria 2

Iran e Corea del Sud già qualificate

Gruppo B

Nazionale Punti 1. Arabia Saudita 19 2. Giappone 18 3. Australia 15 4. Oman 8 5. Cina 5 6. Vietnam 3

Le ultime due giornate si disputeranno il 24 e il 29 marzo.

Centro e Nord America: 3 posti a disposizione

Come per il Sudamerica, anche in Centro e Nordamerica c'è il girone all'italiana. In questo caso le prime tre qualificate staccano il pass per il Qatar, la quarta classificata andrà agli spareggi intercontinentali contro una Nazionale dell'Oceania. Canada quasi qualificato, poi ci si gioca tutto tra Stati Uniti, Messico, Panama e Costa Rica.

Nazionale Punti 1. Canada 25 2. Stati Uniti 21 3. Messico 21 4. Panama 17 5. Costa Rica 16 6. El Salvador 9 7. Giamaica 7 8. Honduras 3

Mancano ancora 3 giornate alla conclusione del girone: si giocherà il 24, il 27 e il 30 marzo prossimo.

Oceania: 1 posto per gli spareggi interncontinentali

Qualificazioni cominciate tardissimo e modificate causa covid. Abbiamo due gironi da 4 squadre l'uno: si giocheranno 3 giornate e le prime due classificate accederanno ai playoff. Semifinali e finale che si disputeranno in gara secca a Doha dal 27 marzo al 30 marzo. Chi vincerà questo sistema, però, non staccherà il biglietto per i Mondiali, ma si giocherà un posto negli spareggi intercontinentali contro la 4a classificata del Girone di Centro e Nordamerica. In gioco ci sono Nuova Zelanda, Isole Salomone, Nuova Caledonia, Tahiti, Fiji, Papa Nuova Guinea, Vanuatu e Isole Cook. Isole Cook che hanno avuto accesso al girone senza disputare il preliminare contro Tonga che si è ritirata in seguito alla devastante eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apal.

Gruppo A

Nazionale Punti 1. Isole Salomone 0 2. Tahiti 0 3. Vanuatu 0 4. Isole Cook 0

Gruppo B

Nazionale Punti 1. Nuova Zelanda 0 2. Nuova Caledonia 0 3. Fiji 0 4. Papa Nuova Guinea 0

L'Australia non gioca nel sistema di qualificazione dell'Oceania da qualche anno dopo essere stata annessa - calcisticamente parlando - all'Asia.

Spareggi interncontinentali: 2 posti a dispozione

Ricapitolando, ci saranno due spareggi intercontinentali che si disputeranno a giugno (13/14) a Doha per definire le ultime due qualificate. Da una parte la quinta classificata del girone sudamericano contro la vincente dello spareggio asiatico. Dall'altra la quarta classificata del girone di Centro e Nordamerica contro la vincente dei playoff dell'Oceania.

-5a Sudamerica contro Vincente spareggio asiatico

-4a Centro e Nordamerica contro Vincente playoff Oceania

Le due 'finali' si giocheranno in gara secca a Doha, in Qatar, il 13 o il 14 giugno. Quando avremo le quattro squadre partecipanti ci saranno i sorteggi per defnire data e ora.

