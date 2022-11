Calcio

Mourinho e l'elogio al Giappone: "I vostri giocatori pensano alla squadra, per gli europei viene prima l'ego poi..."

MONDIALI - José Mourinho, in tournée in Giappone insieme alla Roma, non appare troppo sorpreso dall'impresa del Giappone contro la Germania: "I vostri giocatori giocano quasi tutti in Europa ed hanno incredibile umiltà, lo so perché ho avuto la fortuna di allenare il miglior calciatore asiatico, Son. Per voi viene sempre il bene della squadra al primo posto, per gli europei invece conta l'ego".

00:01:43, 36 minuti fa