Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Argentine e Croazia (qui la DIRETTA SCRITTA ), semifinale del Mondiale 2022 in Qatar, arbitrato dal signor Daniele Orsato di Schio. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo Lusail Iconic Stadium.

La moviola LIVE di Argentina-Croazia

32’ RIGORE PER L’ARGENTINA! Su un lancio fra le retrovie, Gvardiol e Lovren non scappano all’indietro e si fanno sorprendere dal taglio in profondità di Julian Alvarez che a tu per tu con Livakovic in uscita viene steso dal numero uno croato. Per Orsato non ci sono dubbi e indica il dischetto del rigore. Proteste vibranti dei croati, con l’ex interista Mateo Kovacic che si prende anche un giallo per proteste. Ammonito anche Livakovic, che non riesce nell’impresa di neutralizzare il tentativo di Messi che fa 11 gol ai Mondiali.

33' ESPULSO MANDZUKIC DALLA PANCHINA - Dopo la trasformazione del rigore di Messi, non si placano le proteste della panchina croata e tra i più arrabbiati con la scelta arbitrale c'è l'ex attaccante di Juventus e Milan Mario Mandzukic, assistente di Dalic che alza un po' toni e viene cacciato dal direttore di gara di Schio.

La squadra arbitrale

ARBITRO: Daniele Orsato (ITA)

Assistenti: Ciro Carbone / Alessandro Giallatini (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

AVAR: Paolo Valeri (ITA)

