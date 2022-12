Che questo non sia un Mondiale come tutti gli altri, tra investimenti plurimiliardari su stadi concentrati in una sola città e polemiche a non finire su temi di massima importanza come i diritti umani, lo avevamo ormai assimilato. Tra le tante storie sin qui raccontate, tuttavia, c'è sempre spazio per qualche nuova curiosità. E così Qatar 2022 ci ha ufficialmente consegnato anche palloni ricaricabili che hanno bisogno, oltre del consueto gonfiaggio ad aria, anche di essere collegati ogni sei ore a una presa USB. A mostrare la novità assoluta è stato per primo il Dailymail, che ha ritratto le sfere prodotte da Adidas "Al Rihla" ("Il Viaggio" in arabo) letteralmente attaccate alla presa della corrente, come fossero dei normali smartphone.

Ma a cosa è dovuta questa particolarità tecnologica? La spiegazione è tutta nel sensore posto sul pallone, dal peso di soli 14 grammi e fondamentale per inviare agli arbitri immagini a supporto del VAR e riguardanti decisioni dubbie da prendere a partita in corso. Il sensore rileva circa 500 fotogrammi al secondo e invia le informazioni catturate in tempo reale, richiedendo così un dispendio tale di energia da necessitare di ricarica quasi immediata, anche e soprattutto perché il sistema di back-end automatico permette che il flusso di dati non si interrompa neppure quando i palloni vengono sostituiti dai raccattapalle una volta usciti dal terreno di gioco.

