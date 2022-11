Danilo e Neymar, si ferma anche Alex Sandro. Il terzino della Juventus ha un problema muscolare all'anca sinistra: dopo il dolore Alex Telles. Gli esami effettuati nella giornata di martedì hanno confermato il problema: si tratta di lesione muscolare - come confermato dal medico carioca Rodrigo Lasmar - quindi il calciatore sarà fuori per la Il Brasile è già qualificato per la fase a eliminazione diretta del mondiale, ma continua ad aggravarsi la sua situazione-infortunati: dopo. Il terzino della Juventus ha un problema muscolare all'anca sinistra: dopo il dolore accusato durante i minuti finali della sfida contro la Svizzera è stato sostituito da. Gli esami effettuati nella giornata di martedì hanno confermato il problema: si tratta di lesione muscolare - come confermato dal medico carioca Rodrigo Lasmar - quindi il calciatore sarà fuori per la sfida contro il Camerun

Ha avvertito dolore nella regione dell'anca sinistra e non è riuscito a proseguire il match contro la Svizzera. Questa mattina è stato rivalutato. Abbiamo chiesto un esame per immagini, una risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione muscolare all'anca sinistra. L'atleta non parteciperà alla prossima partita contro il Camerun e continuerà le cure in modo da poterlo recuperare il prima possibile" (Rodrigo Lasmar su Alex Sandro).

Su Danilo e Neymar

"Sono ancora in fase di recupero dall'infortunio alla caviglia, ognuno con un approccio diverso in quanto si tratta di infortuni diversi. Questo è importante da sottolineare. Neymar ha avuto un episodio di febbre che ora è sotto controllo e questo non interferisce con il processo di recupero della caviglia".

