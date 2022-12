Olanda-Argentina, match valido per i quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar, termina con la vittoria albiceleste ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari . A segno Molina, Messi e Weghorst (doppietta). In virtù di questo risultato, la formazione di Scaloni raggiunge la Croazia in semifinale. Di seguito, le pagelle del match.