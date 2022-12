Argentina e Olanda. L'Argentina aveva già vinto la partita con un assist e un gol di Messi, che intanto diventava il Weghorst nel finale portava tutti ai supplementari. Ai rigori, poi, la portare i suoi saluti alla panchina olandese e, in particolar modo, al tecnico van Gaal. È stato un momento molto caldo, quando Messi è andato dal ct dell'Olanda dicendogli “e adesso non parli più?”. Tutti i collaboratori di van Gaal hanno cercato di far ragionare Messi, in primis Edgar Davids che ha provato l'uso della diplomazia. È successo davvero di tutto nel quarto di finale tra. L'Argentina aveva già vinto la partita con un assist e un gol di, che intanto diventava il miglior marcatore dell'Albiceleste nella storia dei Mondiali , ma una doppietta dinel finale portava tutti ai supplementari. Ai rigori, poi, la vittoria dell'Argentina che vola in semifinale dove affronterà la Croazia . Gol e assist per Messi che, a fine partita, ha volutoalla panchina olandese e, in particolar modo, al tecnico. È stato un momento molto caldo, quando Messi è andato dal ct dell'Olanda dicendogli “”. Tutti i collaboratori di van Gaal hanno cercato di far ragionare Messi, in primische ha provato l'uso della diplomazia.

L'esultanza provocatoria di Messi

Ma il faccia a faccia a fine partita non è stato l'unico momento di screzio tra Messi e van Gaal. Aveva colpito l'esultanza dell'attaccante del PSG al gol del momentaneo 2-0, quando si era rivolto ad una parte dello stadio mostrando le orecchie quasi in segno di sfida. Ecco, Messi non ce l'aveva con quella parte di stadio, ma era proprio rivolto verso la panchina olandese e, nello specifico, a van Gaal.

Cosa è successo tra i due?

Messi si è fatto carico di questa polemica con van Gaal rispondendo, a sua volta, alle parole del ct olandese prima della partita. L'ex tecnico del Barcellona aveva fatto dichiarazioni non proprio simpatiche su Messi, riferendosi alla semifinale del Mondiale 2014, quando l'Argentina eliminò proprio l'Olanda, proprio ai rigori. Ma, in quella partita, ha detto van Gaal, “Messi non ha toccato nemmeno un pallone e non si può considerare un leader”.

