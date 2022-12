Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali "Vai via scemo": Messi se la prende anche con un giocatore olandese UN' ORA FA

Cosa è successo con van Gaal

Van Gaal? Vende a tutti di essere uno che fa giocare bene a calcio, ma ha fatto mettere in area solo pallonate. Non mi piace che le persone parlino prima delle partite. Non fa parte del calcio. Rispetto sempre tutti, ma mi piace che anche loro rispettino me. Van Gaal non è stato rispettoso con noi. L'arbitro Lahoz non è stato all'altezza, la FIFA dovrebbe tenerne conto. [Messi a TyC Sports]

Sulla qualificazione dell'Argentina

C'è tanta gioia, tanta felicità. Non volevamo i supplementari e i rigori, abbiamo dovuto soffrire e ce l'abbiamo fatta... Impressionanti! Siamo tra le quattro migliori al mondo perché dimostriamo di voler giocare ogni partita con la stessa voglia e la stessa intensità. Siamo una squadra che capisce i momenti della partita e quando deve giocare, lo fa. Idem se c'è da difendere

Sulla Croazia

Hanno dimostrato di essere una grande squadra e a tratti hanno giocato alla pari col Brasile. Lavorano da tempo con lo stesso allenatore e si conoscono molto bene

Van Gaal prova a baciare Depay per "rispondere" a Di Maria

Mondiali "Adesso non parli più?": il faccia a faccia tra Messi e van Gaal, cosa è successo 2 ORE FA