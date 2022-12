Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Szczesny: "Ho scommesso con Messi sul rigore, ma non pagherò" 01/12/2022 ALLE 12:56

Il programma di venerdì 9 dicembre

Ore 20 (Lusail Iconic Stadium, Lusail)

Olanda-Argentina

Grandi sorrisi in casa Argentina: Messi e compagni pronti per la Polonia

Le probabili formazioni di Olanda-Argentina

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. Ct: L. Van Gaal

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Molina, Otamendi, Romero, Acuña; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria, J. Alvarez, Messi. Ct: L. Scaloni

"Sono un tuo fan" Van Gaal ringrazia giornalista e lo abbraccia in conferenza

Olanda-Argentina, le statistiche: Dumfries al top, Messi insegue Batistuta

Il prossimo sarà il sesto confronto in Coppa del Mondo tra Olanda e Argentina, il quarto nella fase a eliminazione diretta. L'ultimo confronto risale alla semifinale del 2014, quando l'Albiceleste si impose ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Argentina e Olanda si sono anche affrontate in finale una volta, nell'edizione 1978: anche in quel caso furono i sudamericani a spuntarla per 3-1 ai supplementari, con la doppietta di Kempes e il gol finale di Bertoni: inutile per gli orange la rete di Nanninga.

Van Gaal, bando alla scaramanzia: "L'Olanda sarà campione"

Olanda-Argentina: dove vederla in tv e live streaming

Olanda-Argentina sarà trasmessa in chiaro da Rai 1. Tutte le gare dei Mondiali in Qatar 2022 sono trasmesse anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale del match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Questo il programma nel dettaglio:

Ore 20 - Olanda-Argentina (Rai 1, Rai Play)

Mondiali Incredibile Messi: Leo ha sempre superato i gironi in carriera 01/12/2022 ALLE 09:10