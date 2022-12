la sfida più ricca di storia è Olanda-Argentina. Gli Orange e la Seleccion tornano ad affrontarsi in una fase finale di un Campionato del mondo a distanza di 8 anni dall'ultimo precedente e sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di un romanzo calcistico iniziato nel 1974 in Germania e proseguito attraverso tappe più o meno epiche ad Argentina '78, Francia '98, Germania 2006 e Brasile 2014. Complessivamente i precedenti tra le due squadre sono 5 e, a parte il trascurabile 0-0 della fase a gironi del Mondiale 2006, ognuno di essi ha avuto un peso enorme. Ad accendere la vigilia di un match che non può essere considerato normale ci ha pensato Louis Van Gaal che, tra frecciate al Brasile e un ostentato ottimismo, ha di fatto lanciato il guanto di sfida a Se diamo uno sguardo al tabellone dei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 , non possiamo avere dubbi:. Gli Orange e la Seleccion tornano ad affrontarsi in una fase finale di un Campionato del mondo a distanza di 8 anni dall'ultimo precedente e sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di un romanzo calcistico iniziato nel 1974 in Germania e proseguito attraverso tappe più o meno epiche ad Argentina '78, Francia '98, Germania 2006 e Brasile 2014. Complessivamente i precedenti tra le due squadre sono 5 e, a parte il trascurabile 0-0 della fase a gironi del Mondiale 2006, ognuno di essi ha avuto un peso enorme. Ad accendere la vigilia di un match che non può essere considerato normale ci ha pensato Louis Van Gaal che, tra frecciate al Brasile e un ostentato ottimismo, ha di fatto lanciato il guanto di sfida a Messi e compagni . Nell'attesa di gustarci un nuovo capitolo di Olanda-Argentina , abbiamo selezionato i 4 precedenti più importanti tra le due Nazionali.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Germania '74, il manifesto del calcio totale

Olanda e Argentina si affrontano per la prima volta a un Mondiale il 26 giugno 1974, nella prima giornata della seconda fase a gironi. Si gioca a Gelsenkirchen e, sotto il diluvio che si abbatte nella ripresa e che rende lo scenario se possibile ancora più epico, i 56mila fortunati presenti allo stadio assistono a un'esibizione della squadra di Rinus Michels: Cruyff (doppietta), Krol e Rep spazzano via un'Argentina che dopo 25 minuti si ritrova già sotto di due gol e non ha né la forza, né le conoscenze per raddrizzare la partita. Letteralmente storditi, i sudamericani possono solo fare da sparring partner a un calcio mai visto prima. L'Olanda è incontenibile: batte anche Germania Est e Brasile, sembra avviata verso il suo primo titolo mondiale ma cade sul più bello, in finale contro i padroni di casa della Germania Ovest.

Johann Cruyff segna il gol dell'1-0 durante Olanda-Argentina - Mondiali Germania Ovest 1974 Credit Foto Imago

Argentina '78, destino amaro per gli Orange

Quattro anni più tardi la Seleccion e l'Olanda tornano ad affrontarsi e lo fanno nell'appuntamento più importante: la finale Mondiale. Il 25 giugno 1978 il Monumental di Buenos Aires fa da cornice al trionfo della squadra di Menotti che, al termine di una partita durissima, batte 3-1 gli olandesi di Happel dopo i tempi supplementari. L'eroe indiscusso è Mario Kempes, autore di una doppietta, mentre per la seconda volta di fila l'Olanda vede sfumare il titolo mondiale proprio sul traguardo. Il destino vuole che il ciclo olandese, iniziato da un 4-0 sull'Argentina, finisca proprio con una sconfitta contro la Seleccion: gli Orange falliranno la qualificazione sia a Spagna '82 che a Messico '86. Per rivederli ai Mondiali bisognerà attendere Italia '90.

Mario Kempes esulta dopo un gol in Argentina-Olanda - Finale Mondiali 1978 Credit Foto Imago

Francia '98, la magia di Bergkamp

Bisogna aspettare vent'anni prima di rivedere un altro incrocio tra Olanda e Argentina: succede ai quarti di finale di Francia '98. Il match, ancorato sull'1-1 in virtù del botta e risposta Kluivert-Claudio Lopez nei primi 17 minuti, sembra destinato a decidersi ai tempi supplementari. Ma non è così. Al 90' su un lungo lancio di Frank De Boer, Dennis Bergkamp decide di entrare nella storia del calcio segnando uno dei gol più belli nella storia dei Mondiali. Fa tutto col destro: controllo, dribbling a rientrare su Ayala ed esterno sotto l'incrocio. L'Olanda vince 2-1 e vola in semifinale dove si arrenderà al Brasile ai rigori.

Brasile 2014: l'Argentina fa festa ai rigori

Il precedente meno scintillante, dal punto di vista della qualità del gioco, è la semifinale dei Mondiali di Brasile 2014 all'Arena Corinthians di San Paolo. I sudamericani sono di nuovo tra le prime quattro squadre al mondo dopo ben 24 anni, mentre l'Olanda si è fatta largo tra mille sofferenze nonostante un tabellone non certo proibitivo (Messico agli ottavi e Costa Rica ai quarti). Dopo 120 minuti lo 0-0 - decisamente noioso - non si schioda e si va ai rigori: gli argentini sono infallibili, gli olandesi no. Vlaar e Sneijder si fanno ipnotizzare da Romero e la Seleccion guadagna l'accesso alla finale del Maracanà che perderà 1-0 contro la Germania. Sulla panchina dell'Olanda c'era Van Gaal, il numero 10 dell'Argentina era, naturalmente, Leo Messi: l'ora della rivincita è arrivata.

Van Gaal: "Brasile spettacolare? Ma se gioca in contropiede!"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58