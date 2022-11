Segnano sempre loro: Gakpo per l'Olanda e Valencia per l'Ecuador. Lo scontro al vertice del gruppo A termina in parità: 1-1, con una rete per tempo. Aprono gli Orange al 6', i sudamericani trovano il gol al 49'. Primo verdetto: il Qatar è eliminato . Mentre Olanda, Ecuador e Senegal si giocheranno tutto all'ultimo turno: due posti per tre. La formazione di Van Gaal non convince: dopo il gol immediato, gli Orange rallentano il ritmo e di fatto non creano pericoli. Mentre è da ammirare l'atteggiamento dell'Ecuador, che nel finale di primo tempo pareggia ma con posizione irregolare di Porozo e colpisce la traversa con Plata sull'1-1. L'Olanda deve fare di più, l'Ecuador giustamente ci crede ma è in apprensione per Valencia, uscito in barella nel finale: recupererà per la sfida decisiva con il Senegal? Mentre la nazionale di Van Gaal non dovrà inciampare contro il Qatar.