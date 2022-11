Olanda-Ecuador, match valido per la seconda giornata del gruppo A dei Mondiali 2022 in Qatar, termina con il punteggio di 1-1 . A segno Gakpo e Valencia, i sudamericani colpiscono una traversa con Plata. In virtù di questo risultato, il Qatar è eliminato. Olanda ed Ecuador sono a quota 4, il Senegal a 3. Di seguito, vediamo le pagelle dell'incontro.

Le pagelle dell'Olanda

Andries NOPPERT 6 - L'unica pecca è il rinvio sbagliato da cui, con la complicità dei suoi compagni, nasce il gol del pareggio di Valencia. Bella parata nel primo tempo e diverse uscite sicure. Fa il massimo in occasione del gol sulla conclusione di Estupinan.

Jurrien TIMBER 4,5 - Un disastro. L'Olanda fa acqua da tutte le parti a destra, l'uomo scelto al posto di De Ligt è tra i peggiori in campo.

Virgil VAN DIJK 6 - Uno dei pochi a salvarsi tra gli Orange: fa sempre il suo, con la consueta classe.

Nathan AKE 5,5 - Tiene in gioco Valencia in occasione del gol del pareggio. Non un errore grave considerando la dinamica dell'azione, ma comunque pesante.

Denzel DUMFRIES 5 - Non disastroso come Timber, ma la coppia di destra non ne azzecca uno. Il giocatore dell'Inter è confusionario, non salta mai l'uomo.

Davy KLAASEN 5,5 - La sua partita inizia con l'assist per il gol di Gakpo e di fatto finisce lì: si vede pochissimo. (Dal 69' Steven BERGHUIS 5,5 - Poco coinvolto dal suo ingresso in campo).

Frankie DE JONG 5 - C'è bisogno di più personalità da un giocatore con la sua tecnica e il suo talento. Il centrocampista del Barcellona amministra senza mai forzare la giocata e va a un ritmo troppo basso.

Daley BLIND 5,5 - Fa il compitino, senza mai strafare.

Cody GAKPO 6,5 - Per distacco il migliore dell'Olanda. Sblocca subito il match con un gran sinistro sotto la traversa, i suoi strappi danno sempre pensieri all'Ecuador. Ma da solo può fare poco. (Dal 79' Wout WEGHORST S.V.)

Teun KOOPMEINERS 5,5 - Troppo timido. Non rischia quasi mai la giocata, non è da lui. Nella ripresa ha una buona palla al limite dell'area, ma calcia alto. (Dal 79' Marten DE ROON S.V.)

Steven BERGWIJN 5 - Un tempo anonimo: tocca poco il pallone, quando è coinvolto si piace troppo. Sostituito all'intervallo. (Dal 46' Memphis DEPAY 4 - Difficile trovare il peggiore in un'Olanda nettamente insufficiente. Ma l'ingresso dalla panchina di Depay è semplicemente inaccettabile).

All. Louis VAN GAAL 5 - Prova a cambiare la sua Olanda, ma qualcosa non va. Gli ottavi sono comunque vicini, ma poi? Urge una svolta.

Valencia esulta per il gol in Olanda-Ecuador - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Ecuador

Hernan GALINDEZ 6 - Non deve compiere interventi, può poco sul gol di Gakpo.

Angelo PRECIADO 5,5 - Uno dei meno centrati dell'Ecuador: tende a fare confusione, ci vuole più ordine.

Jackson POROZO 6 - Il suo fuorigioco vanifica il gol di Estupinan nel finale di primo tempo. Partita solida e ordinata, raramente sbaglia l'intervento.

Felix TORRES 6 - In impostazione è impreciso, ma quando c'è da intervenire fa sempre il suo. Senza badare alla forma, ma con efficacia.

Piero HINCAPIE 6,5 - Tiene bene nel duello con Gakpo. Efficace e intelligente, un bel giocatore.

Pervis ESTUPINAN 6,5 - Molto concreto. Segna il gol annullato nel finale di primo tempo e dal suo sinistro nasce il pari di Valencia.

Gonzalo PLATA 6,5 - Colpisce una clamorosa traversa sul punteggio di 1-1: un bellissimo sinistro a giro che avrebbe meritato miglior sorte. (Dal 90' Romario IBARRA S.V.)

Jhegson MENDEZ 6 - Fa il lavoro sporco, ogni tanto esagera. E infatti prende il secondo giallo del Mondiale: salterà la sfida con il Senegal.

Moises CAICEDO 6,5 - La pecca è la palla persa in occasione del gol dell'Olanda. Ma si riscatta con gli interessi: grande dinamismo e intensità costante in mezzo al campo.

Michael ESTRADA 6 - Mette tantissima voglia al servizio della squadra. Non ha tanti palloni per colpire, ma è un ottimo riferimento davanti. (Dal 74' Jeremy SARMIENTO S.V.)

Enner VALENCIA 7 - Si conferma il trascinatore dell'Ecuador, che però ora trema: fuori in barella nel finale. La sua assenza contro il Senegal sarebbe pesantissima. (Dal 90' Kevin RODRIGUEZ S.V.)

All. Gustavo ALFARO 6,5 - Si pensava che il 2-0 contro il Qatar non fosse un risultato su cui fare grosso affidamento. Bene: questa prova con l'Olanda conferma che l'Ecuador è una squadra messa in campo molto bene.

