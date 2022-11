Louis Van Gaal ha ufficializzato la lista dei convocati dell'Olanda per la fase finale dei Mondiali in Qatar che scatterà domenica 20 novembre. Gli Orange, inseriti nel Girone A insieme a Qatar, Ecuador e Senegal, debutteranno contro la Nazionale africana il 21 novembre a Doha. Nell'elenco ufficializzato da Van Gaal figurano 4 giocatori che rappresenteranno la nostra Serie A: gli interisti Dumfries De Vrij , e gli atalantini De Roon e Koopmeiners. Tra i difensori c'è naturalmente un altro grande ex "italiano come Matthijs de Ligt, che la passata estate ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Bayern Monaco.