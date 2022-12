LE PAGELLE DELL'OLANDA

Ad

Andries NOPPERT 6,5 - Mezzo punto in più per la super parata nei primi minuti su Pulisic. Il gol a freddo avrebbe potuto cambiare totalmente l'incontro.

Mondiali Olanda ai quarti con un gol e due assist di Dumfries: 3-1 agli Usa 4 ORE FA

Jurrien TIMBER 6,5 - Ha piedi buoni e impiega poco per farsi notare. Si affaccia spesso e volentieri davanti, supportando bene l'azione.

Virgil VAN DIJK 6 - Ordinaria amministrazione, governa con efficacia il suo reparto.

Nathan AKE' 7 - Sicuramente il migliore dei tre dietro. Salva su Wright nella ripresa, utilissimo anche sulle palle inattive. (Dal 93' Matthijs DE LIGT S.V)

Daley BLIND 7,5 - Sulle fasce l'Olanda vince la partita grazie alla spinta dei suoi esterni. Super partita di Blind che si mette in luce con un gol e un assist nella ripresa. Grande prestazione.

Marten DE ROON 5,5 - Non al meglio nel mezzo e si vede. Non riesce ad essere utile in fase di impostazione, ne in fase di copertura in difesa. (Dal 46' Steven BERGWIJN 5 - Fatica a lungo per tutta la seconda frazione. Solo nel finale riesce un po' a prendere in mano il secondo tempo, ma è troppo tardi).

Frenkie DE JONG 6 - Comanda da buon regista sulla mediana. Qualche errorino di troppo nel finale

Davy KLAASSEN 6 - Buon lavoro di filtro a centrocampo e di raccordo tra le linee. 45 minuti sufficienti per lui. (Dal 45' Teun KOOPMEINERS 6 - Gli Usa attaccano con veemenza solo a tratti ma lui con la sua freschezza si rivela utile in difesa e in ripartenza).

Dumfries esulta per il gol in Olanda-Stati Uniti - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Denzel DUMFRIES 8 - La partita dei sogni. Su tre gol oggi il giocatore dell'Inter fa due assist e una rete. Cosa volere di più?

Cody GAKPO 6 - Oggi non segna e questa è già una notizia. Passo indietro rispetto agli altri incontri di questo mondiale, comunque fa il suo in avanti e la sua prestazione è assolutamente sufficiente. (Dal 93' Wout WEGHORST S.V).

Memphis DEPAY 6,5 - Primo gol nel primo tiro in porta del match. Mezzo voto in meno per quel retropassaggio sciagurato al portiere che porta Wright a sfiorare il gol. Per il resto era tanto atteso e finalmente si è sbloccato. (Dall'82' Xavi SIMONS S.V).

CT. Louis VAN GAAL 6,5 - La squadra di Van Gaal continua a non rubare l'occhio in questo torneo, ma si conferma ultra cinica in avanti ed estremamente solida in difesa, lasciando le briciole agli avversari. Non segna Gakpo per la prima volta, ma si sveglia Memphis. Bene anche De Jong, ma a sorprendere è un immenso Dumfries, sicuramente il migliore in campo.

Blind esulta con i compagni per il gol in Olanda-Stati Uniti - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

LE PAGELLE DEGLI STATI UNITI

Matt TURNER 7 - Alla fine si rivela il migliore degli States. Salva il risultato in almeno tre occasioni.

Sergino DEST 6 - Partita di difficile valutazione per il terzino del Milan. Nel primo tempo forse il migliore dei suoi, ma nella ripresa commette alcuni errori veramente grossolani. Strappa quindi una sufficienza striminzita. (Dal 75' DeAndre YEDLIN 6,5 - Una giocata, il lancio che fa partire il gol del 2-1. Buon ingresso).

Walker ZIMMERMAN 5 - Fermare il Memphis di oggi non era impresa semplice. Lui però fallisce in toto l'obiettivo.

Tim REAM 6 - Concentrato e attento. Nessun errore. Duello ruvido e rustico con Gakpo, riesce però a limitarlo.

Antonee ROBINSON 5,5 - Un motorino a sinistra. Purtroppo però nella ripresa è estremamente in difficoltà con Dumfries e lo perde in ogni occasione. (Dal 91' Jordan MORRIS S.V).

Yunus MUSAH 5 - Passo indietro rispetto alle belle prestazioni di qualche giorno fa. Oggi è abbastanza assente sulla mediana.

Tyler ADAMS 5,5 - Sbaglia tutto in occasione del primo gol. Si riprende nella ripresa, ma non basta.

Weston MCKENNIE 5,5 - Combattivo, determinato, di corsa e di grinta. Purtroppo il cuore non basta ma bisogna anche fare qualcosa di buono con la palla tra i piedi e oggi non riesce nell'intento. (Dal 67' Brenden AARONSON 6 - Buon impatto nel match. Prova con qualche cross dalla destra per Wright a rendersi pericoloso).

Jesus FERREIRA 4,5 - Semplicemente invisibile. Mai un movimento, zero scatti, in avanti non si fa mai vedere. Lasciato negli spogliatoi giustamente alla fine del primo tempo. (Dal 46' Giovanni REYNA 5 - Entra ma davanti la musica non cambia. Sembra giocare a nascondino per non farsi dare il pallone).

Timothy WEAH 5,5 - Qualche lampo e alcune fiammate, sia nel primo che nel secondo tempo. Ma alla fine troppo poco per prendersi la sufficienza. (Dal 67' Haji WRIGHT 6,5 - Combattendo su ogni pallone è quello che riapre il match e ridà speranza e fiducia ai suoi).

Pulisic si dispera per un'occasione mancata in Olanda-Stati Uniti - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Christian PULISIC 6 - Unico in avanti a provarci per tutti i novanta minuti con tanto movimento su tutto il fronte offensivo. Ha però sul groppone il clamoroso errore di inizio partita, doveva metterla dentro.

CT. Gregg BERHALTER 5,5 - Gli Stati Uniti escono a testa altissima da questo mondiale. Purtroppo lasciano il Qatar con l'amaro in bocca, dato che non sono mai stati veramente in lotta quest'oggi.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37