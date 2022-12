L’Olanda ha venduto cara la pelle, ma ha dovuto cedere all’Argentina nei quarti di finale dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Un’eliminazione che ha portato alle dimissioni di Louis Van Gaal che porta quindi a compimento il suo terzo mandato come commissario tecnico dell’Olanda: “Non continuerò come allenatore della selezione olandese, è stata la mia ultima partita per il mio terzo mandato. Sono molto orgoglioso. Ho convocato molti giovani giocatori, ho permesso loro di fare esperienza. Abbiamo formato un gruppo e, quando guardo indietro, vedo qualcosa di molto positivo. Non mi sento sconfitto“.

Van Gaal ha poi aggiunto: “Lascio un ottimo gruppo, una squadra molto affiatata e molto tecnica. Sono stato allenatore per 20 partite e non abbiamo mai perso. Ci sarà un motivo. Inoltre, abbiamo giocato contro le migliori Nazionali“. Dal 1° gennaio 2023 il 71enne verrà sostituito in panchina dall’ex Barcellona e leggenda olandese Ronald Koeman.

Ad

Mondiali 16 cartellini durante Olanda-Argentina: è record ai Mondiali 10 ORE FA

Van Gaal prova a baciare Depay per "rispondere" a Di Maria

Mondiali Messi: "van Gaal ci ha mancato di rispetto. Lahoz non all'altezza" 10 ORE FA