Gael Ondoua, giocatore del Camerun che ha indossato due bandiere, quella del Camerun e quella della Russia. Le polemiche che girano attorno alla FIFA e alle sue decisioni sono all'ordine del giorno. Questa volta nel mirino è entrato, giocatore del Camerun che ha indossato durante questi Mondiali in Qatar degli scarpini immortalati per la loro singolarità:

Il giocatore ha spiegato che la bandierina russa non ha alcuna valenza politica: nato a Yaoundé, la capitale del Camerun, da un diplomatico, si è trasferito da piccolissimo con la famiglia in Russia, che di fatto è diventata il suo Paese d'adozione. La bandierina voleva quindi essere solo un tributo alla sua "seconda casa", anche se poi il giocatore, al termine della sfida con la Serbia , Ondoua è entrato in campo portando una bandiera della Russia ripiegata sottobraccio.

Ad

Gael Ondoua con la bandiera russa sottobraccio Credit Foto Getty Images

Inevitabili le polemiche: la FIFA aveva infatti vietato la fascia da capitano OneLove per rispettare regole e tradizioni del Qatar - che però nel mondo occidentale non sono ottenute accettabili - minacciando sanzioni pesanti a chiunque si fosse ribellato. Kane e Neuer avevano quindi rinunciato in partenza, per il bene della loro squadra. La bandiera russa, però, ha una valenza non solo politica, ma anche sportiva: ricordiamo infatti che Russia e Bielorussia sono state escluse dalle maggiori competizioni sportive internazionali, in veste di squadre intere o di sigoli atleti (come nel caso per esempio dei tennisti a Wimbledon) per via del conflitto con l'Ucraina, ma lo stesso CIO in precedenza aveva vietato l'utilizzo della bandiera russa per gli atleti ammessi ai Giochi Olimpici a causa della questione sempre aperta de doping di stato, che ha scoperchiato un vaso di Pandora su molti illeciti che il Comitato Olimpico Internazionale non può avallare, eliminando quindi quello russo per il momento dai propri affiliati.

