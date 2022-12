Fugato il dubbio riguardante la possibilità per Pelé di aver sospeso la cure di chemioterapia (per il tumore al colon) perché non facevano più effetto e la successiva news del suo trasporto al reparto cure palliative, le figlie di O' Rey fanno ulteriore chiarezza riguardo le condizioni della leggenda brasiliana che stanno da giorni tenendo sospeso tutto il popolo verdoro, nonché la nazionale impegnata nei mondiali in Qatar. "L'infezione è confermata, ma è dovuta al Covid: è fragile a causa della chemioterapia, non si trova in terapia intensiva" il messaggio congiunto.

Le parole delle figlie di Pelé su instagram

"Non è in terapia intensiva, è in una stanza normale, quindi non è a rischio (di morte), è in cura", ha detto una delle figlie dell'ex giocatore, Flavia Arantes, al programma televisivo di Rete Globo, Fantástico. "Circa tre settimane fa ha avuto il Covid, sta ricevendo tutti i vaccini, ma a causa della chemioterapia è fragile e ha avuto un'infezione ai polmoni, per questo è andato in ospedale", ha specificato l'altra figlia, Kelly Nascimiento.

