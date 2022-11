Arrivano i Mondiali di Qatar 2022, arrivano anche novità regolamentari importanti. La FIFA ha reso noto che consentirà una sostituzione aggiuntiva in caso di commozioni cerebrali per i calciatori: cinque più uno dunque, per un argomento molto delicato, come spiega il direttore medico Andrew Massey. "Il protocollo di commozione cerebrale è una guida passo passo per i medici di squadra, che li avverte come trattare al meglio lesioni concussive o potenzialmente concussive nel calcio".

"La commozione cerebrale non è la stessa cosa di un altro infortunio. A volte, possono essere necessarie 72 ore per manifestarsi. Lavoriamo sul credo di ‘sospettare e proteggere’, per mettere in atto cose che supportino e aiutino i medici del team a prendere le decisioni giuste. Quello che vogliamo fare è agire nell’interesse del giocatore in ogni fase, ma non a scapito della squadra. Non vogliamo lasciare una squadra svantaggiata numericamente o tatticamente. Tutto ciò che fa la FIFA è supportare i medici della squadra".

L'esempio di Newcastle-Aston Villa

concussion": dopo un colpo in testa, una squadra può usufruire fino a due cambi aggiuntivi oltre ai cinque canonici. Il tutto per ridurre al minimo il rischio di infortuni per commozioni cerebrali. E' successo proprio nello scorso weekend di campionato: l'Aston Villa al minuto 35 del match contro il Newcastle (Emiliano Martinez è stato sostituito dall'ex Roma Robin Olsen in seguito a un colpo al capo, liberando così la possibilità di poter attuare una sostituzione in più. Non solo: anche il Newcastle, allo stesso modo, ha potuto usufruire di una sostituzione in più, cosa effettivamente avvenuta. Forse non tutti sanno che in Premier League, le squadre hanno la possibilità di effettuare fino a due sostituzioni extra in caso di "": dopo un colpo in testa, una squadra può usufruire fino a due cambi aggiuntivi oltre ai cinque canonici. Il tutto per ridurre al minimo il rischio di infortuni per commozioni cerebrali. E' successo proprio nello scorso weekend di campionato: l'Aston Villa al minuto 35 del match contro il Newcastle ( 4-0 per i Megpies ),è stato sostituito dall'ex Romain seguito a un colpo al capo, liberando così la possibilità di poter attuare una sostituzione in più. Non solo: anche il Newcastle, allo stesso modo, ha potuto usufruire di una sostituzione in più, cosa effettivamente avvenuta.

