sì, è rigore netto senza discussioni" ha iniziato a sgretolarsi. Quando poco dopo la mezz'ora del primo tempo di Argentina-Croazia , prima semifinale dei Mondiali di Qatar 2022, Daniele Orsato ha indicato il dischetto del rigore dopo il contatto tra Julian Alvarez e Livakovic, in pochi (pochissimi) hanno avuto dubbi circa la correttezza della sua decisione. La dinamica del penalty , almeno a velocità normale, sembrava piuttosto chiara: Livakovic, ormai scavalcato dal pallone, era franato su Alvarez impedendo all'attaccante argentino di proseguire la corsa e provare ad avventarsi di nuovo sulla palla che stava danzando sulla linea di porta. Ma a freddo, qualche ora dopo la partita, il fronte compatto del "" ha iniziato a sgretolarsi.

L'arbitro croato Maric: "Era fallo su Livakovic"

A sparare a zero sul fischietto di Schio ci ha pensato, innanzitutto, l'arbitro croato Bruno Maric: "Anche se non sono una persona che crede nelle teorie del complotto, devo dire che quanto ha detto Pepe aveva senso", le sue parole in riferimento allo sfogo del difensore portoghese che, dopo il ko contro il Marocco ai quarti, aveva tuonato contro il direttore di gara argentino Facundo Tello ("Dopo quello che ho visto, possono direttamente dare la coppa all'Argentina"). "L'Argentina è davvero favorita e anche la decisione presa al 32' va in quella direzione - iniste Maric a Sportske Novosti - perché questo calcio di rigore non esisteva, Livakovic non ha commesso fallo. Poteva solo trattarsi di fallo sul portiere e mi dispiace assistere a una decisione incredibile, che ha un impatto diretto sul risultato, da parte dell'arbitro Orsato. Questo è ingiusto e inaccettabile".

Kovacic: "Rigore ridicolo"

Il partito di chi ritiene che Orsato abbia preso un abbaglio fa leva sul concetto che il portiere della Croazia non fa alcun movimento per ostacolare Alvarez. Anzi, sarebbe proprio l'attaccante argentino a cercare il contatto allargando la gamba destra invece di proseguire la sua corsa dritto. "Alvarez si è schiantato contro Livakovic", dice l'arbitro messicano Felipe Ramos Rizo, mentre Mateo Kovacic definisce "ridicolo" il penalty assegnato alla Seleccion. Spostandoci in Inghilterra, anche Gary Neville - ai microfoni di ITV - attacca Orsato: "Non era rigore, il portiere esce, fa solo un movimento verso destra e poi si ferma prima che il tiro venga scoccato, poi Alvarez gli corre addosso e lui tenta di togliere la gamba. Cos'altro poteva fare? Non è fallo, si era fermato".

