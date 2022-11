Calcio

Portogallo, Cristiano Ronaldo conquista Times Square con Madame Tussauds: ecco la sua nuova statua di cera

MONDIALI - Cristiano Ronaldo è il primo atleta a conquistare Times Square, un’impresa talmente esclusiva da essere omaggiata con una statua di cera di Madame Tussauds. CR7 si è rivolto direttamente ai suoi fan, in collaborazione con Visit Portugal, il marchio per il turismo del suo paese natale, attraverso diversi maxischermi nel cuore di New York City.

00:00:54, un' ora fa