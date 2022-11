Calcio

Portogallo, ct Fernando Santos: "Saga Cristiano Ronaldo? Più che una distrazione, mi fa ridere..."

MONDIALI - Il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Ghana, spiega perché le polemiche riguardanti Cristiano Ronaldo non hanno toccato il gruppo: "Non so se ne parlano nella stanza d'albergo ma posso dirvi che in campo tutti sono concentrati sull'obiettivo e sul provare a vincere questa competizione tremendamente difficile".

00:01:26, un' ora fa