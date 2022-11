Portogallo e Ghana (Ismail Elfath (Stati Uniti). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo Stadium 974 di Doha. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra SEGUI LA DIRETTA ), valido per la 1a giornata del Gruppo H della fase a gironi dei mondiali, arbitrato dal signor(Stati Uniti). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allodi Doha.

La moviola di Portogallo-Ghana

Minuto 31': GOL ANNULLATO A RONALDO - Controllo di Cristiano Ronaldo che con il piattone destro batte Ati Zigi per il vantaggio dei lusitani. L'arbitro aveva però fischiato subito per una leggera spinta sul difensore Djiku, a cui Ronaldo aveva preso il tempo. Spinta veniale, per non dire inesistente, ma l'arbitro aveva subito fischiato. Il gol è stato realizzato a gioco fermo in pratica.

Minuto 42': JOAO FELIX A TERRA - Altro episodio dubbio in area di rigore. João Félix finisce a terra, ma tocca per primo il pallone e viene poi scalciato da Amartey. Per l'arbitro c'è il fallo, ma di João Félix. Anche in questo caso il VAR non interviene.

La squadra arbitrale

Arbitro: Ismail Elfath (Stati Uniti),

Assistenti: Kyle Atkins e Corey Parker,

Quarto ufficiale: Stéphanie Frappart (Francia),

VAR: Armando Villarreal (Stati Uniti),

AVAR: Drew Fischer (Canada),

