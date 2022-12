Montano le quotazioni di José Mourinho come prossimo commissario tecnico del Portogallo. Il nome dello Special One è il preferito della stampa portoghese che dà Mourinho come il candidato numero uno in caso di addio – secondo alcuni sempre più vicino – di Fernando Santos, tecnico campione d’Europa nel 2016 con la Nazionale del suo Paese. Secondo il quotidiano 'Record', l'attuale allenatore della Roma sarebbe al 100% il prescelto per il ruolo di ct. I vertici federali portoghesi non avrebbero ancora preso una decisione definitiva, ma l'ipotesi più probabile vede proprio in Mourinho la prima scelta.

L’ostacolo: il contratto con la Roma

C’è ovviamente però un ostacolo non da poco per la federcalcio portoghese: il contratto che lega Mourinho alla Roma fino al 2024. L’unica opzione sarebbe quella del doppio incarico, ma dalle clausole che ha con la Roma pare non ci sia questa possibilità. In passato inoltre lo stesso Mourinho aveva commentato così l'offerta del Portogallo (arrivata nel 2013): "Volevo accettare, ma non avrei avuto tempo per un'altra mansione part-time e non sarebbe stato etico". In ogni caso, Mourinho non sarà sulla panchina portoghese in questa stagione, scrive il quotidiano. Se ne parlerebbe da giugno ma la federazione dovrebbe trovare, appunto, un accordo con la Roma.

Sondaggio A Bola: il 40% vota sì

I tifosi portoghesi dal canto loro non sembrano avere grandi dubbi e sarebbero molto felici di questa scelta. Almeno secondo quanto emerge dal campione che ha partecipato al sondaggio di 'A Bola', il principale quotidiano sportivo di Portogallo. Lo Special One ha sbaragliato la concorrenza, raccogliendo il 40,3% dei voti. Al secondo posto, staccatissimo, Rui Jorge (11,6%) davanti a Leonardo Jardim e Abel Ferreira.

