Fernando Santos ha deciso: il suo Portogallo si giocherà l’ottavo di finale contro la Svizzera (qui la DIRETTA SCRITTA ) senza Cristiano Ronaldo nell’undici titolare. La 37enne leggenda, autore di un gol su calcio di rigore nel primo match e poi di una rassegna più ricca di ombre che luci, partirà dalla panchina: al suo posto giocherà Gonçalo Ramos, 21enne centravanti del Benfica. Una scelta vociferata alla vigilia – specie dopo le parole nella conferenza stampa della vigilia, in cui il ct per la prima volta aveva criticato il proprio numero 7 e capitano per l’alterco con il giocatore della Corea del Sud e anche per l’atteggiamento dimostrato al momento dell’uscita prematura dal campo nel match perso contro la Nazionale asiatica – ma che nessuno si attendeva e che sarà destinata a fare molto rumore. Staremo a vedere se questo rischio pagherà dividendi oppure no, in una sfida così delicata. Di seguito le formazioni ufficiali scelte per questo ultimo ottavo di finale del 2022.