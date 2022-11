Portogallo e Uruguay (Alireza Faghani (Iran). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo Lusail Stadium di Al Daayen ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra SEGUI LA DIRETTA ), valido per la 2a giornata del Gruppo H della fase a gironi dei mondiali, arbitrato dal signor(Iran). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allodi Al Daayen ( partita vinta dal Portogallo 2-0 ).

La moviola di Portogallo-Uruguay

Minuto 54': RONALDO IN POSIZIONE REGOLARE SUL GOL - Portogallo in vantaggio con il gol di Bruno Fernandes. Inizialmente si pensava che il gol fosse di Cristiano Ronaldo che, in realtà, non la tocca, col gol che viene così assegnato al centrocampista dello United. Ronaldo sarebbe potuto essere però in fuorigioco attivo e far annullare la rete anche se assegnata al compagno di squadra. Ronaldo è oltre la coppia Godin-Gimenez, ma c'è Varela a tenere in gioco l'ex attaccante della Juventus. Gol regolare.

Minuto 90: RIGORE PER IL PORTOGALLO - Gimenez tocca il pallone con la mano nella ricaduta a terra dopo un contrasto di gioco. L'arbitro, richiamato dal VAR, assegna il rigore per i portoghesi. Alireza Faghani, infatti, aveva lasciato correre in “presa diretta”. Poi ha cambiato idea dopo aver rivisto l'azione su segnalazione del VAR Khamis Al Marri. Ma è un errore perché il tocco di mano è congruente al movimento del corpo del difensore uruguaiano. Dalle disposizioni di, ormai, un paio danni, questi episodi non sono mai rigore a meno di volontarietà o movimento innaturale.

La squadra arbitrale

Arbitro: Alireza Faghani (Iran),

Assistenti: Mansouri e Abolfazli,

Quarto ufficiale: Abdulrahman Al Jassim (Qatar),

VAR: Khamis Al Marri (Qatar),

AVAR: Shaun Evans (Australia),

