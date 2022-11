Cristiano Ronaldo segna il suo secondo gol nel Mondiale. Bruno Fernandes alza il pallone per il suo, ormai, ex compagno di squadra ( Minuto 51':egna il suo secondo gol nel Mondiale. Bruno Fernandes alza il pallone per il suo, ormai, ex compagno di squadra ( CR7 ha risolto il contratto con lo United una settimana fa) che di testa batte Rochet e altra esultanza dopo la rete nel match inaugurale contro il Ghana che è valso un altro record . Qualche minuto più tardi, però, la FIFA attribuisce la rete ad un altro giocatore... A Bruno Fernandes stesso.

Per quale motivo? Sì, perché dai replay visti e rivisti dai commissari FIFA, Ronaldo non avrebbe toccato il pallone alzato da Bruno Fernandes, neanche con un ciuffo di capelli. Ecco perché, appunto, il gol è stato assegnato al centrocampista del Manchester United che aveva alzato il pallone. E dire che Ronaldo, in questo caso, avrebbe potuto comunque far annullare il gol in caso di posizione irregolare che è stata comunque valutata in questa particolare azione.

