Il Camerun, come molte delle Nazionali che saranno presenti ai Mondiali in Qatar , ha già diramato la propria lista dei preconvocati . Sono quattro i giocatori che militano nel campionato italiano: Onana (Inter), Ebosse (Udinese), Hongla (Hellas Verona) e Zambo Anguissa (Napoli). La conferenza stampa, però, ha creato qualche imbarazzo, perché il nuovo ct Rigobert Song (in carica da febbraio) ha enunciato una lista un po' fantasiosa.