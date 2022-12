Ad

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Il programma completo di giovedì 1° dicembre

Ore 16:00

Croazia-Belgio

Canada-Marocco

Ore 20:00

Giappone-Spagna

Costa Rica-Germania

Il match da non perdere

Costa Rica-Germania: Croazia-Belgio è una partita molto stuzzicante per decidere le sorti del Gruppo F, ma dobbiamo porre tutte le nostre attenzioni su Costa Rica-Germania. Partita facile per i tedeschi? Sarà, ma è tutto da vedere. In questo Mondiale nulla è scontato. E, soprattutto, a Gündogan e compagni potrebbe anche non bastare la vittoria per centrare il pass per gli ottavi. In caso di eliminazione, per la Germania sarebbe la seconda volta consecutiva che escono ai gironi.

Le probabili formazioni dei match del 1° dicembre

CROAZIA-BELGIO (ore 16:00 - arbitro Anthony Taylor, Inghilterra)

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, BSosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Ct: Zlatko Dalic

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Alderweireld, Vertonghen, Castagne; Witsel, Tielemans; Carrasco, De Bruyne, E.Hazard; Batshuayi. Ct: Roberto Martinez

CANADA-MAROCCO (ore 16:00 - arbitro Raphael Claus, Brasile)

CANADA (3-5-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Buchanan, Eustaquio, Hutchinson, Adekugbe, Alphonso Davies; David, Larin. Ct: John Herdman

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, Saïss, Aguerd, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Ounhai; Ziyech, En Nesyri, Boufal. Ct: Hoalid Regragui

COSTA RICA-GERMANIA (ore 20:00 - arbitro, Stéphanie Frappart, Francia)

COSTA RICA (5-3-2): K.Navas; Fuller, Duarte, Watson, Vargas, Oviedo; Borges, Tejeda, Torres; Contreras, J.Campbell. Ct: Luis Suárez

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum; Gündogan, Kimmich; Gnabry, Musiala, Sané; Füllkrug. Ct: Hans-Dieter Flick

GIAPPONE-SPAGNA (ore 20:00 - arbitro Victor Gomes, Sudafrica)

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Morita; Doan, Kamada, Ito; Asano. Ct: Hajime Moriyasu

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Rodri Hernández, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Asensio, Ferrán Torres, Dani Olmo. Ct: Luis Enrique

Canada-Marocco, Croazia-Belgio, Giappone-Spagna e Costa Rica-Germania: dove vederle in tv e live streaming

Due delle quattro partite, come del resto tutte quelle della rassegna di Qatar 2022, saranno trasmesse in chiaro da Rai 1. Tutte e 4 le gare saranno trasmessa anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale dei tre match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Questo il programma nel dettaglio:

Ore 16:00 Croazia-Belgio (Rai 1, Rai Play)

Ore 16:00 Canada-Marocco (Raisport + HD, Rai Play)

Ore 20:00 Giappone-Spagna (Rai 1, Rai Play)

Ore 20:00 Costa Rica-Germania (Rai Sport + HD, Rai Play)

